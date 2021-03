Une saison 2 pour Resident Alien, le docteur extraterrestre de SyFy reviendra

Avec l’annulation de Wynnona Earp et la conclusion prochaine de Van Helsing, la chaine américaine SyFy voit son catalogue de série diminuer rapidement, mais Resident Alien ne s’ajoutera pas à la liste, puisqu’elle reste bien à l’antenne. Elle a été officiellement renouvelée pour une saison 2.

Cette annonce arrive alors que la diffusion de la première saison de Resident Alien va se terminer d’ici peu (le 31 mars sur SyFy). Il n’y a cependant pas besoin d’attendre sa fin pour constater qu’elle a été un succès. La série est en effet la plus grosse nouveauté de la chaine en 6 ans et sa popularité ne fait que grossir. Le premier épisode a d’ailleurs rassemblé 9,3 millions de téléspectateurs (audiences cumulées, toutes plateformes confondues). Ce renouvellement n’est donc pas une surprise.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Chris Sheridan, Resident Alien est une adaptation du comic book du même nom créé par Peter Hogan et Steve Parkhouse. C’est l’histoire d’un extra-terrestre qui doit se faire passer pour médecin et se retrouve pris au cœur d’un mystère qui l’intrigue. Tout débute avec le crash d’un vaisseau qui force un alien à trouver refuge dans la petite ville américaine de Patience. Utilisant ses capacités mentales uniques, il adopte une apparence humaine et devient le Dr Harry Vanderspeigle (Alan Tudyk). Tout ce qu’il veut, c’est qu’on le laisse tranquille, mais quand le véritable médecin de la ville meurt, il est poussé à le remplacer et se retrouve projeté au cœur d’une enquête pour meurtre. Étrangement, il se découvre un intérêt certain pour le travail de la police.

Au niveau du castingde Resident Alien, nous trouvons donc Alan Tudyk qui est entouré par Sara Tomko (Once Upon a Time), Corey Reynolds (All American), Alice Wetterlund (People of Earth) et Levi Fiehler (The Fosters).

