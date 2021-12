Resident Alien Saison 2 : Le docteur Harry Vanderspeigle reprend ses consultations en janvier sur Syfy

Un des rares véritables succès de la chaine câblée SyFy, Resident Alien fait son retour sur les petits écrans américains en ce début d’année 2022. La saison 2 débutera ainsi le 26 janvier. Cela dit, la diffusion s’arrêtera le 16 mars, à la mi-saison. La suite est annoncée pour cet été. Pas encore de date pour la diffusion française.

De quoi parle Resident Alien ?

Développée par Chris Sheridan, Resident Alien est une adaptation du comic book du même nom créé par Peter Hogan et Steve Parkhouse. L’histoire débute avec le crash d’un vaisseau qui force un alien à trouver refuge dans la petite ville américaine de Patience. Utilisant ses capacités mentales uniques, il adopte une apparence humaine et devient le Dr. Harry Vanderspeigle (Alan Tudyk). Tout ce qu’il veut, c’est qu’on le laisse tranquille, mais quand le véritable médecin de la ville meurt, il est poussé à le remplacer et se retrouve projeté au cœur d’une enquête pour meurtre. Étrangement, il se découvre un intérêt certain pour le travail de la police.

En saison 2…

Dans la deuxième saison, Harry est à nouveau bloqué sur Terre où il doit faire face aux conséquences de l’échec de la mission de son peuple visant à détruire la race humaine. Dans sa nouvelle quête pour protéger les habitants de la Terre, Harry lutte pour conserver son identité d’extraterrestre alors que ses émotions humaines deviennent de plus en plus fortes. Dans une aventure qui emmène Harry et Asta (Sara Tomko) jusqu’à New York, Asta amène Harry à rencontrer quelqu’un qu’il peut considérer comme sa famille. De retour à Patience, le shérif Mike (Corey Reynolds) et l’adjointe Liv (Elizabeth Bowen) sont sur le point de résoudre le mystère du meurtre de Sam Hodges.

Le casting de la saison 2 de Resident Alien

Nous retrouvons Alan Tudyk et Sara Tomko au cœur de la distribution de cette seconde saison de Resident Alien qui sont entourés par Corey Reynolds, Elizabeth Bowen, Alice Wetterlund, Levi Fiehler et Judah Prehn.