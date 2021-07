Retribution : Une meurtre violent expose les secrets des habitants d’un village de l’Écosse rurale, ce soir sur Chérie 25

Diffusée en 2016 sur BBC One et arrivée en France sur Netflix en 2018, la minisérie Retribution (One of Us en version originale) fait ses débuts sur Chérie 25 ce lundi soir à partir de 21h05.

Création de Jack et Harry Williams (The Missing, Liar), Retribution qui se compose de 4 épisodes prend place dans une Écosse rurale qui se retrouve sous le microscope suite à un violent crime. Adam Elliot a épousé son amour de jeunesse, Grace Douglas. Ils sont de retour chez eux pour leur lune de miel et sont retrouvés sauvagement tués.

Quand la police interroge les membres de deux familles ennemies, cet assassinat révèle un terrible réseau de secrets et de mensonges. Leurs familles et leurs voisins dans le petit village de Braeston sont dévastés, mais les choses vont prendre un tournant encore plus sombre lorsque les proches vont tenter d’obtenir des réponses. Cette quête va ramener de multiples squelettes à la surface et rouvrir de vieilles blessures mettant en question la loyauté, l’honnêteté et la moralité de tous.

La famille Elliot est formée par Juliet Stevenson (The Village), Joanna Vanderham (Warrior), Joe Dempsie (Game of Thrones). Les Douglas sont incarnés par John Lynch (The Fall), Julie Graham (Enquêtes codées) et Cristian Ortega. Laura Fraser (Breaking Bad), Georgina Campbell (Krypton), Kate Dickie (Game of Thrones) et Adrian Edmondson (War and Peace) font également partie de la distribution.

