Rick and Morty Saison 5 : Rick et sa famille s’embarquent pour de nouvelles aventures ce lundi sur Adult Swim

Voilà maintenant presque un an que la saison 4 de Rick and Morty s’est terminée sur la chaine Adult Swim, et la série animée culte fait donc son retour avec de nouveaux épisodes ce dimanche sur les écrans américains. En France, l’attente ne sera pas longue, puisque nous pouvons retrouver Rick And Morty pour cette saison 5 ce lundi en US+24 sur Adult Swim France.

Comme à l’accoutumée, cette saison 5 de Rick and Morty nous promet toujours plus d’aventures en compagnie de Rick Sanchez (Justin Roiland) et Morty (Roiland), ainsi qu’avec le reste de leur famille, même avec Jerry (Chris Parnell).

Au programme de ces nouveaux épisodes au nombre de 10, nous aurons le droit à une parodie de Voltron, toujours plus de batailles spatiales épiques, de combats contre des monstres aliens, ou encore des oiseaux cyberpunks

Rappelons enfin que, lorsque Adult Swim a annoncé le renouvellement de Rick and Morty, elle ne l’avait pas fait juste pour une saison de 10 épisodes, mais pour 70 épisodes, assurant que la série animée de Dan Harmon et Justin Roiland se compose de 100 épisodes. Le temps qu’il faudra pour atteindre les 100 épisodes est par contre inconnu. Avec la saison 5, nous devrions dépasser la moitié.

