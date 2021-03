Rick and Morty Saison 5 : Les aventures reprennent dans un trailer dès aujourd’hui et en juin sur Adult Swim

Voilà maintenant 10 mois que la saison 4 de Rick and Morty s’est terminée sur la chaine Adult Swim. Nous attendions donc des nouvelles et elles arrivent enfin sous la forme d’une bande-annonce qui nous dévoile une date pour la suite.

Ainsi, la saison 5 de Rick and Morty entamera sa diffusion sur Adult Swim aux États-Unis à partir du 20 juin prochain. Pour l’occasion, la chaine américaine a décrété que ce jour-là sera baptisé « Rick and Morty Day », un évènement promotionnel qui doit s’accompagner de quelques surprises comme des images inédites dans les coulisses du show et quelques extraits d’épisodes à venir. On au saura plus d’ici peu.

En attendant donc, nous pouvons découvrir les premières images de cette saison 5 de Rick and Morty qui montrent Rick Sanchez (Justin Roiland) et Morty (Roiland) vivre toujours plus d’aventures avec le reste de leur famille, même avec Jerry (Chris Parnell).

Rappelons enfin que, lorsque Adult Swim a annoncé le renouvellement de Rick and Morty, elle ne l’avait pas fait juste pour une saison de 10 épisodes, mais pour 70 épisodes, assurant que la série animée de Dan Harmon et Justin Roiland se compose de 100 épisodes. Le temps qu’il faudra pour atteindre les 100 épisodes est par contre inconnu. Avec la saison 5, nous devrions dépasser la moitié.

