Rick & Morty Saison 4b : La seconde partie de la saison arrive dès aujourd’hui sur Netflix

Visible depuis le mois de mai dernier sur Adult Swim, la seconde partie de la saison 4 de Rick & Morty arrive sur Netflix. La plateforme de streaming propose ainsi cinq nouveaux épisodes qui sont disponibles en ligne dès à présent.

Pour rappel, Rick and Morty nous relate les aventures de Rick, savant fou excentrique et alcoolique, et de son petit-fils, Morty, jeune adolescent un brin naïf, souvent anxieux et compas moral du duo. Rick et Morty mènent alors une vie mouvementée, entre expéditions interdimensionnelles et problèmes de la vie quotidienne, en compagnie de Summer, la sœur de Morty, et leurs parents, Beth et Jerry Smith.

Pour ce qui en est des épisodes inédits de cette saison 4, Il y a au programme toujours plus de folie dans les aventures de Rick, Morty et du reste de la famille. Il y a des armures inutilement badass, des monstres gluants, des potions magiques, des monstres géants, des sabres lasers et des retours inattendus.

Rappelons enfin que, lorsque Adult Swim a annoncé le renouvellement de Rick and Morty, elle ne l’avait pas fait juste pour une saison de 10 épisodes, mais pour 70 épisodes, assurant que la série animée de Dan Harmon et Justin Roiland atteigne les 100 épisodes. Le temps qu’il faudra pour atteindre les 100 épisodes est par contre inconnu.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.