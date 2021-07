Riverdale Saison 5 Partie 2 : La série fait son retour dans un trailer et dans deux semaines sur The CW et Netflix

Déjà renouvelée pour une saison 6, Riverdale est entrée en pause à la toute fin du mois de mars sur The CW et doit dès lors faire son retour pour aller au bout de sa saison 5, ce qu’elle fera donc dans deux semaines. Plus précisément, elle sera là le 11 aout sur The CW et, comme toujours, dès le lendemain en France sur Netflix.

Que se passe-t-il dans cette saison 5 de Riverdale ?

Pour rappel, dans l’épisode 3 de cette saison 5 de Riverdale, Archie (KJ Apa) et ses amis ont célébré la fin de leurs années de lycée. Après cela, ils sont tous partis dans différentes directions professionnelles. Dès l’épisode suivant, la série a fait un bond dans le temps de 7 ans, projetant ainsi les personnages dans leur vie adulte. Archie est de retour à Riverdale et constate que les choses ont bien changé.

Quand la série reprend, Hiram (Mark Consuelos) a provoqué une évasion à la prison locale et Archie est chargé d’appréhender les fugitifs. Quand elle réalise que Jughead (Cole Sprouse) a disparu, Tabitha (Erinn Westbrook) prend contact avec Betty (Lili Reinhart) pour lui demander son aide. Penelope (Nathalie Boltt) refait surface et Cheryl (Madelaine Petsch) doute que ses intentions soient bonnes.

Au niveau du casting de cette saison 5 de Riverdale, nous retrouvons KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Mark Consuelos, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan, Drew Ray Tanner et Erinn Westbrook.

Tags : Network Riverdale moins...

