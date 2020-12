Riverdale Saison 5 : Archie et ses amis de nouveau menacés, en janvier sur The CW et dès à présent dans un trailer

L’attente aura été plus longue qu’à l’accoutumée, mais la saison 5 de Riverdale arrivera bientôt sur The CW. Il faut simplement patienter un peu plus d’un mois encore, puisque le lancement est fixé pour le mercredi 20 janvier 2021. Pour le moment, voici la bande-annonce.

Dans la tradition de Riverdale, les choses vont devenir assez folles rapidement. Cette fois, Archie (KJ Apa) et ses amis sont confrontés à de mystérieux individus produisant des vidéos les mettant en scène commentant des crimes plus que dérangeants et de plus en plus violents.

Le groupe se prépare aussi pour le bal de promotion, la dernière fête de ce genre pour eux, alors que Veronica (Camila Mendes) cherche à savoir ce qu’il s’est passé entre Archie et Betty (Lili Reinhart). Et plein d’autres choses évidemment.

Au niveau du casting de cette saison 5 de Riverdale, nous retrouvons KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Mark Consuelos, Casey Cott, Skeet Ulrich, Charles Melton, Vanessa Morgan, Drew Ray Tanner et Erinn Westbrook.

