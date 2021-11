Riverdale Saison 6 : La série fait son retour dès aujourd’hui The CW et demain sur Netflix

Il y a à peine plus d’un mois que se terminait la saison 5. Pourtant, Riverdale est déjà de retour avec sa saison 6 qui débute ainsi ce soir sur la chaine américaine The CW et, comme toujours, dès demain en France sur Netflix.



La diffusion de cette saison 6 se fera en deux fois. Tout d’abord, les cinq premiers épisodes sont proposés en cette fin d’année (conclusion le 15 décembre sur Netflix), puis la suite arrivera à partir du 6 mars prochain.

Que se passe-t-il dans cette saison 6 de Riverdale ?

Après l’explosion qui a mis fin à la saison 5, nous entamons la saison 6 de Riverdale alors qu’un nouveau jour se lève dans la ville de RiverVALE, où tout est comme il se doit. Veronica (Camila Mendes) et Reggie (Charles Melton) forment désormais le couple le plus puissant de la ville, tandis que Jughead (Cole Sprouse) et Tabitha (Erinn Westbrook) emménagent ensemble.

Mais avec Cheryl (Madelaine Petsch) qui exige un retour aux « vieilles méthodes », cette sérénité ne va sûrement pas durer. Et comment Archie (KJ Apa) et Betty (Lili Reinhart) ont-ils pu survivre ?

Au niveau du casting de cette saison 6 de Riverdale, nous retrouvons KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan, Drew Ray Tanner et Erinn Westbrook. En guest stars, nous pourrons croiser Alvin Sanders, Barbara Wallace et Kiernan Shipka qui reprendra le rôle de Sabrina Spellman qu’elle tenait dans la série Les nouvelles aventures de Sabrina de Netflix.