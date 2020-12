Riviera Saison 3 : Georgina est prise dans un nouveau complot, dès ce soir sur OCS

Après une pause d’un an et demi, la série Riviera a fait son grand retour en Angleterre sur Sky Atlantic à la mi-octobre et arrive à présent en France. La saison 3 qui se compose de 10 nouveaux épisodes débute ainsi ce soir sur OCS MAX à 20h40.

Tout d’abord, rappelons que Riviera est une création de Neil Jordan (The Borgias) qui prend la forme d’un thriller ensoleillé dont la saison 1 nous entrainait sur la Côte d’Azur auprès de Georgina (Julia Stiles), une Américaine du Midwest mariée à au millionnaire/collecteur d’arts Constantine Clios. Après un an de mariage, la vie de Georgina vole en éclats lorsque son mari est tué. Soupçonnant qu’il y a plus derrière cette tragédie, Georgina découvrit quel genre d’homme elle a vraiment épousé et plongea dans un monde fait de mensonges, double jeu et de criminalités.

L’histoire s’était poursuivie ainsi en saison 2. Quand la troisième débute, Georgina Clios se fait désormais appeler Georgina Ryland et cherche à refaire sa vie dans l’anonymat pour laisser son passé mouvementé derrière elle. Une rencontre avec le charismatique Gabriel Hirsch (Rupert Graves) va néanmoins la ramener à son ancienne vie. Le duo se rend à Venise pour retrouver un Picasso volé par les Nazis et se retrouve connecté à une affaire compliquée.

Au casting de cette saison 3 de Riviera, nous retrouvons bien entendu Julia Stiles qui est en duo avec Rupert Graves. Le reste de la distribution rassemble Poppy Delevingne, Jack Fox, Clare-Hope Ashitey, Synnove Macody Lund, Gabriel Corrado, Franco Masini et Elisio Barrionuevo.

