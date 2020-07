Room 104 Saison 4 : La dernière saison arrive ce soir sur HBO et demain sur OCS

Le motel est sur le point de fermer définitivement. Room 104 revient en effet pour sa saison 4 qui sera donc sa dernière saison, et ce, dès ce soir sur la chaine américaine HBO et demain en France sur OCS à partir de 22h40.

Pour rappel, Room 104 est ainsi une anthologie nous venant de Mark et Jay Duplass qui nous entraine dans une chambre d’hôtel. Chaque épisode raconte une histoire inédite sur des personnes qui y séjournent à des époques différentes.

La série aborde avec ce procédé de nombreux genres, et la quatrième saison composée de 12 épisodes contient des épisodes de comédie noire, de science-fiction et pour la première fois, un épisode animé. Mark Duplass joue, écrit, réalise et interprète même une chanson dans cette saison.

Avec un casting qui change à chaque épisode, la saison 4 de Room 104 compte parmi ses invités Mark Duplass, Hari Nef, Logan Miller, Jillian Bell, Jon Bass, Dave Bautista, Melissa Fumero, Vivian Bang, Finn Roberts, Adam Shapiro, Breeda Wool, Kevin Nealon, Erinn Hayes, Ron Funches, Sadie Stanley, Shannon Purser, Kendra Carelli, Benjamin Papac, Alison Jaye, Tim Granaderos, Oliva Crocicchia, Harvey Guillen, Gary Cole, Linda Lavin, Jennifer Kim, Kevin McKidd, Desean Terry, Suzanne Nichols, Leonardo Nam, Lily Gladstone, Jordyn Lucas, Natasha Perez, Jake Green, Ntare Mwine, Rebecca Hazlewood et Susan Park.

Au niveau des réalisateurs, nous trouvons naturellement Mark Duplass, ainsi que Karan Soni, Ross Partridge, Jenée LaMarque, Mel Eslyn, Lauren Budd, Natalie Morales, Patrick Brice, Julian Wass et Sydney Fleischmann.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.