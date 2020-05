Pas de saison 5 pour Room 104, la chambre d’hôtel ferme sa porte en juillet sur HBO avec sa saison 4

La chambre d’hôtel de HBO ferme définitivement sa porte. À l’approche de la diffusion de la saison 4, la chaine payante a annoncé que Room 104 ne reviendrait pas pour une saison 5. Les ultimes épisodes de la série seront proposés à partir du vendredi 24 juillet sur HBO, et dans la foulée en France sur OCS.

Pour rappel, Room 104 est ainsi une anthologie nous venant de Mark et Jay Duplass qui nous entraine dans une chambre d’hôtel. Chaque épisode raconte une histoire différente sur des personnes qui y séjournent à des époques différentes.

La série aborde avec ce procédé de nombreux genres, et la quatrième saison composée de 12 épisodes contient ainsi des épisodes de comédie noire, de science-fiction et pour la première fois, un épisode animé. Mark Duplass joue, écrit, réalise et interprète même une chanson dans cette saison.

Avec un casting qui change à chaque épisode, la saison 4 de Room 104 compte parmi ses invités Jillian Bell, Dave Bautista, Melissa Fumero, Kevin Nealon, Erinn Hayes, Linda Lavin, Jennifer Kim et Kevin McKidd.

Room 104 est la dernière série en date de HBO à arriver à sa conclusion, après Silicon Valley, Veep, Game of Thrones, The Deuce, Ballers et Divorce l’an passé.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.