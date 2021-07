Roswell, New Mexico Saison 3 : Les mystères du passé refont surface dès ce soir sur The CW

Maintenant que la saison 3 de All American s’est conclue, la place est libre pour que Roswell, New Mexico entame à son tour sa troisième saison sur The CW, s’installant ainsi dès aujourd’hui en compagnie de la saison 1 de The Republic of Sarah le lundi soir,.

Pour rappel, cette version de Roswell inspiré des livres Roswell High s’intéresse à Liz Ortecho (Jeanine Mason), une chercheuse biomédicale et la fille d’immigrants sans papier, qui est forcée de retourner dans sa ville natale, à Roswell dans le Nouveau-Mexique. Sur place, elle découvre la terrible vérité sur son amour de jeunesse qui est maintenant officier de police : il est un extra-terrestre qui a gardé ses capacités secrètes toute sa vie. Alors que les deux reconnectent et enquêtent sur ses origines, une violente attaque et une vaste opération de camouflage du gouvernement révèlent une présence plus importante d’aliens sur Terre.

A la fin de la saison 2 de Roswell, New Mexico, Liz quitte la ville pour poursuivre sa carrière en Californie, mais cela ne veut pas dire que les autres n’ont pas des problèmes à gérer.

Max (Nathan Dean Parsons), Isobel (Lily Cowles) et Michael (Michael Vlamis) font face à Mr. Jones, le responsable du crash de 1948, et il va les aider à apprendre de nouvelles choses sur leur passé et peut-être trouver un moyen de sauver la vie de Max. En parallèle, Maria (Heather Hemmens) dépassent certaines limites pour essayer de stopper un meurtre. Pour avancer dans ses recherches, Liz va devoir confronter son passé.

La distribution Roswell, New Mexico rassemble de Jeanine Mason, Nathan Parsons, Michael Vlamis, Lily Cowles, Tyler Blackburn, Heather Hemmens, Michael Trevino, Trevor St. John et Amber Midthunder.

