Roswell, New Mexico Saison 3 : Max fait face à Mr Jones dans le teaser et fin juillet sur The CW

Cet été, The CW compte lancer régulièrement des séries. Dans un mois, ce sera le tour de la saison 3 de Roswell, New Mexico qui s’offre un teaser dès aujourd’hui, en attendant plus et surtout le lancement le 26 juillet prochain sur la chaine américaine.

Peut-être que, à la fin de la saison 2 de Roswell, New Mexico, Liz (Jeanine Mason) quitte la ville pour poursuivre sa carrière en Californie, mais cela ne veut pas dire que les autres n’ont pas des problèmes à gérer.

Max (Nathan Dean Parsons), Isobel (Lily Cowles) et Michael (Michael Vlamis) sont en effet confronté à Mr. Jones, le responsable du crash de 1948, et il ressemble comme deux gouttes d’eau à Max. Il est indéniable que cela compliquera leur existence au moment de la reprise.

La distribution Roswell, New Mexico rassemble de Jeanine Mason, Nathan Parsons, Michael Vlamis, Lily Cowles, Tyler Blackburn, Heather Hemmens, Michael Trevino, Trevor St. John et Amber Midthunder.

