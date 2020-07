Pas de saison 2 pour Run, HBO met fin à la fuite de Merritt Wever et Domhnall Gleeson

Ce n’est pas quelque chose de fréquent, mais il apparait que HBO peut encore annuler une série après une seule et unique saison. Ainsi, Run ne reviendra officiellement pas pour une saison 2 sur la chaine câblée américaine (et OCS en France).

L’annulation découlerait de l’impossibilité de trouver une direction pour la suite de l’histoire qui aurait aussi bien satisfait la créatrice, Vicky Jones, et les responsables des séries sur HBO. La fin de la première saison marque alors la conclusion du voyage.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette dramédie produite par Phoebe Waller-Bridge, Run nous parle de Ruby Richardson (Merritt Wever), une femme qui quitte sa vie de banlieue ordinaire pour revisiter son passé en compagnie de son petit ami d’université, Billy Johnson (Domhnall Gleeson). Tout a commencé il y a 17 ans, lorsqu’ils ont fait un pacte. Si l’un d’entre eux envoyait un message avec le mot « RUN » et que l’autre personne répondait avec le même mot, ils laisseraient tout tomber pour se retrouver à la gare ferroviaire new-yorkaise et voyager à travers l’Amérique.

Au casting de cette première et dernière saison de Run, nous trouvions donc Merritt Wever et Domhnall Gleeson qui étaient notamment entourés par Phoebe Waller-Bridge, Rich Sommer, Tamara Podemski et Archie Panjabi.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.