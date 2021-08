Une saison 2 pour Run The World, Whitney, Ella, Renee et Sondi reviendront sur StarzPlay

Six semaines après la conclusion de la toute première saison, Starz — StarzPlay en France — annonce que Run The World ne s’arrêtera pas là, puisque la série vient officiellement d’être renouvelée. Elle reviendra ainsi avec une saison 2 l’an prochain.

L’annonce de cette commande s’accompagne également de celle du départ de la showrunneuse Yvette Lee Bowser qui, après avoir supervisé la première saison, prend du recul pour se consacrer au développement de nouveaux projets. Elle reste productrice du show et Rachelle Williams (Love Life, Mixed-ish) prendra le relais à la tête de l’équipe scénaristique de la saison 2.

De quoi parle Run The World ?

Création de Leigh Davenport (Boomerang) et Yvette Lee Bowser (Living Single, black-ish), Run The World est une nouvelle comédie sur un groupe de meilleures amies afro-américaines d’une trentaine d’années, intelligentes, drôles, dynamiques et farouchement loyales qui vivent, travaillent et s’éclatent à Harlem.

Alors qu’elles rêvent de conquérir le monde, la perfectionniste Whitney (Amber Stevens West), la romantique Ella (Andrea Bordeaux), la diva Renee (Bresha Webb) et l’érudite Sondi (Corbin Reid) font face à des hauts et des bas dans leur carrière, font de nouvelles rencontres et connaissent des peines de cœur qui vont les amener à se poser des questions sur leur vie : qui sont-elles et où vont-elles ?

Au casting de Run The World…

La distribution de Run The World rassemble ainsi Amber Stevens West, Andrea Bordeaux, Bresha Webb et Corbin Reid qui sont accompagnées par Erika Alexander, Jay Walker, Nick Sagar, Stephen Bishop, Tonya Pinkins et Tosin Morohunfola.

Tags : Starz StarzPlay moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.