Une saison 2 pour Rutherford Falls, Peacock reste dans la petite ville en compagnie d’Ed Helms et Jana Schmieding

Moins de trois mois après la mise en ligne de la première saison, Peacock nous annonce que la comédie Rutherford Falls est renouvelée et que l’on retrouvera donc Ed Helms et Jana Schmieding pour une saison 2.

Nous venant de Michael Schur (Parks & Rec), Sierra Teller Ornelas et Ed Helms, Rutherford Falls est une comédie single-camera qui nous entraine dans la vie des habitants de la petite ville qui donne son nom à la série.

L’histoire s’intéresse plus spécifiquement à deux amis de longue date, Nathan Rutherford (Ed Helms) et Reagan Wells (Jana Schmieding), qui sont plongés au centre d’une controverse ridicule au sujet d’un rond-point lorsque leur petite ville dortoir se réveille soudainement. Nathan se retrouve dans un conflit avec la réserve indienne locale au sujet du déplacement d’une statue de son ancêtre, un des fondateurs de Rutherford.

Rutherford Falls met donc à l’affiche Ed Helms et Jana Schmieding, mais aussi Michael Greyeyes, Jesse Leigh et Dustin Milligan. Elle est la dernière comédie en date de Peacock a décroché une saison 2, après Saved By The Bell et Girls5Eva.

Tags : Peacock moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.