Des saisons 2 ET 3 pour Sanditon, l’histoire de Charlotte Heywood se poursuit finalement sur PBS et Britbox

L’année 2019 n’avait pas été très positive pour ITV en termes de period drama, et la chaine britannique avait alors annulé Beecham House au terme de sa première saison, puis également Sanditon. Cependant, cette dernière a su attirer un plus large public au-delà du Royaume-Uni et se construire au passage une solide fanbase. Ce qui nous conduit à aujourd’hui, soit presque un an et demi après son annulation officielle.

L’histoire de Charlotte va donc pouvoir finalement se poursuivre avec une saison 2 ET une saison 3 de Sanditon. Deux saisons ont été commandées ensemble, pouvant par la même occasion rassurer les téléspectateurs de ne pas voir cette fois-ci l’aventure s’arrêter aussi abruptement au terme de la prochaine saison.

Diffusée en 2020 sur la chaine publique américaine PBS, Sanditon a sans conteste trouvé son public aux États-Unis. Mais pour poursuivre, PBS avait donc besoin d’un nouveau partenaire — les chiffres d’ITV ne pouvant justifier de poursuivre. Ce sera donc la plateforme de streaming Britbox UK qui rejoint l’aventure et devient le nouveau co-producteur, et qui diffusera naturellement maintenant la série en Angleterre. Chez nous, Sanditon a été diffusée sur Chérie 25 sous le titre Bienvenue à Sanditon.

Pour rappel, la première saison de Sanditon (disponible en DVD) se base sur le roman inachevé de Jane Austen et prend place au début du XIXe siècle où la bonne société anglaise découvre les bienfaits des bains de mer. Les Parker se sont alors mis en tête de faire de la paisible bourgade de Sanditon une station balnéaire à la mode. Invitée dans leur magnifique villa, la jeune Charlotte Heywood (Rose William) va découvrir un monde où, en dépit des apparences « très comme il faut », se déchaînent les intrigues et les passions.

Rose Williams est officiellement de retour et la saison 2 de Sanditon suivra donc Charlotte alors qu’elle revient à Sanditon. Sur place, elle retrouve des visages familiers, mais fait aussi la connaissance avec de nouveaux résidents.

Le scénariste Justin Young, qui a écrit 4 épisodes, de la saison 1 sera maintenant le scénariste en chef pour les deux nouvelles saisons. Andrew Davies, qui a créé la série, sera également de retour pour signé plusieurs épisodes et en tant que producteur exécutif.

Le tournage pour les nouveaux épisodes de Sanditon devrait avoir lieu cette année, autour de Bristol, et le casting pour la série sera donc révélé un peu plus tard cette année.

