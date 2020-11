Bienvenue à Sanditon : le roman inachevé de Jane Austen prend vie aujourd’hui sur Chérie 25

Après la diffusion de la mini-série Vanity Fair, Chérie 25 propose de découvrir une autre série britannique, à savoir Bienvenue à Sanditon, adaptation du dernier roman (inachevé) de Jane Austen, à partir de ce samedi 31 octobre à 21h05.

Scénarisée par Andrew Davies (Orgueil et Préjugés, Les Misérables), Bienvenue à Sanditon nous ramène au début du XIXe siècle où la bonne société anglaise découvre les bienfaits des bains de mer. Les Parker se sont alors mis en tête de faire de la paisible bourgade de Sanditon une station balnéaire à la mode. Invitée dans leur magnifique villa, la jeune Charlotte Heywood va découvrir un monde où, en dépit des apparences « très comme il faut », se déchaînent les intrigues et les passions. Autour de la tyrannique lady Denham et de sa pupille Clara gravitent les demoiselles Beaufort, le ténébreux Henry Brudenall et l’étincelant Sidney Parker, peut-être le véritable meneur de jeu d’une folle ronde des sentiments.

Notons que Bienvenue à Sanditon a été pensé comme une série télévisée et appelait alors à une saison 2. Cependant, la série fut annulée au terme de sa première saison.

Le casting de Bienvenue à Sanditon réunit Rose Williams, Theo James, Anne Reid, Kris Marshall, Kate Ashfield, Jack Fox, Charlotte Spencer, Lily Sacofsky, Crystal Clarke, Elizabeth Berrington, Adrian Rawlins, Turlough Convery, Mark Stanley, Matthew Needham, Alexandra Roach, Leo Suter, Kevin Eldon et Adrian Scarborough.

