Sandman Saison 1 : Le Maître des Rêves se fait capturer dans les premières images de l’adaptation Netflix

Après Lucifer qui était un comics dérivé de Sandman, Netflix adapte donc Sandman (sans connexion avec son adaptation de Lucifer). À l’occasion de son « festival TUDUM », la plateforme de streaming nous dévoile un premier extrait qui se montre fidèle au matériel d’origine.

De quoi parle Sandman ?

Développée par Allan Heinberg (The Catch), Sandman est ainsi l’adaptation du comic book éponyme créé par Neil Gaiman (également producteur du show) avec Sam Keith et Mike Dringenberg qui fut publié par DC Comics/Vertigo entre 1989 et 1996.

L’histoire débute quand Morpheus (Tom Sturridge), le seigneur des rêves et membre de la famille des Éternels, a été emprisonné en 1916, par un groupe occulte. Après avoir fomenté son évasion pendant presque un siècle, il réussit à s’échapper et se lance dans une quête pour redevenir le Maître des songes. Hantant les cauchemars et les désirs des hommes, il ira jusqu’en enfer retrouver son dû.

Au casting de Sandman

La distribution de cette première saison de Sandman rassemble Tom Sturridge (Morpheus), Gwendoline Christie (Lucifer), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (le Corinthien), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudhry (Abel), Sanjeev Bhaskar (Cain), Kirby Howell-Baptiste (Mort), Mason Alexander Park (Désir), Donna Preston (Désespoir), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh, Joely Richardson (Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kinkaid) et Patton Oswalt (Matthew).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.