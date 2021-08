Scenes From a Marriage : Jessica Chastain et Oscar Isaac se marient en septembre sur HBO et OCS

La mini-série suédoise de 1973 Scènes de la vie conjugale (Scener ur ett äktenskap) a le droit à un remake américain sur HBO qui sera diffusé cet automne. Comme nous l’annonce le teaser pour Scenes From a Marriage, on pourra la découvrir dès le 13 septembre sur OCS.

De quoi parle Scenes From a Marriage ?

Probablement plus connue chez nous avec son montage cinématographique, Scènes de la vie conjugale était donc à l’origine une série écrite et réalisée par Ingmar Bergman qui mettait en scène Liv Ullmann et Erland Josephson.

Dans Scenes From a Marriage scénarisée par Hagai Levi (The Affait, BeTipul), ce sont Oscar Isaac et Jessica Chastain qui nous entrainent dans cette chronique de la vie d’un couple s’étendant sur une période de vingt ans.

Qui est au casting de Scenes From a Marriage ?

En plus d’Oscar Isaac et Jessica Chastain, Scenes From a Marriage rassemble dans son casting Lily Jane, Nicole Beharie, Corey Stoll, Maury Ginsberg, Susan Pourfar, Daniella Rabbani, Shirley Rumierk, Tovah Feldshuh Tovah Feldshuh et Tre Ryder.

Tags : HBO OCS moins...

