Schmigadoon! : Cecily Strong et Keegan-Michael Key sont coincés dans une comédie musicale, en juillet sur Apple TV+

L’été sur Apple TV+ ne sera pas que sportif avec Ted Lasso, il sera également musical grâce à Schmigadoon! qui sera diffusée à partir du 16 juillet 2021 sur la plateforme. Comme à l’accoutumée, les deux premiers épisodes seront disponibles le jour du lancement, puis un nouvel épisode sera mis en ligne chaque vendredi.

Création de Cinco Paul et Ken Daurio, Schmigadoon! est une parodie des comédies musicales les plus emblématiques, dans laquelle Cecily Strong et Keegan-Michael Key forment un couple qui s’est lancé dans un périple en sac à dos afin de donner un nouveau souffle à leur relation, et qui découvre une ville magique tout droit sortie d’une comédie musicale des années 40. Pour quitter cet endroit, les deux devront trouver le « véritable amour ».

Derrière les morceaux originaux de Schmigadoon! se trouve donc Cinco Paul qui est également showrunner de la série. Cette dernière est réalisée par Barry Sonnenfeld.

Se composant de 6 épisodes, Schmigadoon! met donc à l’affiche Cecily Strong et Keegan-Michael Key, mais aussi Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski et Ann Harada, ainsi que Martin Short en guest-star.

