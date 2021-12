Screw Saison 1 : Jamie-Lee O’Donnell entame sa carrière de gardienne de prison, en janvier sur Channel 4

L’année 2022 commencera derrière les barreaux sur Channel 4 avec la première saison de Screw, une série anglaise carcérale qui se propose d’apporter une nouvelle vision au genre. Elle fera ses débuts sur la chaine britannique le 6 janvier. Il n’y a pas d’information au sujet d’une diffusion française pour le moment).

De quoi parle Screw ?

Développée par le scénariste Rob Williams (The Victim, Killing Eve) qui s’inspire de son expérience de volontaire dans des prisons britanniques, Screw nous introduit au personnel de l’aile C de la prison pour hommes de Long Marsh, un endroit où humour, tourments émotionnels et danger se rencontrent violemment autant chez les détenus que les gardiens.

À la tête des officiers de la prison (appelés des « screws »), nous trouvons Leigh (Nina Sosanya), une femme qui a dédié sa vie d’adulte à son travail, mais qui est toujours une énigme pour ses propres collègues. Ses secrets doivent en rester ou sa carrière pourrait être mise en péril. Entre alors en jeu Rose (Jamie-Lee O’Donnell), une nouvelle gardienne en formation.

Le casting de cette saison 1 de Screw

Autour de Nina Sosanya (His Dark Materials) et Jamie-Lee O’Donnell (Derry Girls), la distribution de cette saison 1 de Screw rassemble Faraz Ayub (Line of Duty, Bodyguard), Stephen Wight (I May Destroy You, Manhunt), Ron Donachie (Game of Thrones) et Laura Checkley (King Gary, Detectorists).