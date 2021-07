SEAL Team Saison 2 : L’unité de Jason Hayes part en mission, dès ce soir sur M6

Plus de deux ans et demi après avoir diffusée la première saison de SEAL Team, M6 décide d’occuper le mois d’août à l’aide de la saison 2 qui est diffusée à partir de ce soir à 21h05, avec 4 épisodes à la suite.

De quoi nous parle SEAL Team ?

La première saison de SEAL Team nous introduisait ainsi à une équipe de Navy SEAL menée par Jason Hayes. Cette unité d’élite des forces armées américaines planifie et exécute les missions les plus dangereuses. Pour ces soldats, il n’est pas toujours aidé de concilier vie professionnelle et vie de famille. Naturellement, toujours plus de missions attendent Jason Hayes et l’équipe Bravo, à Mumbai, Mexico, en Arabie Saoudite, Turquie, au Mali ou encore aux Philippines.

La saison 2 de SEAL Team reprend six mois après l’épisode hallucinatoire de Jason, qui s’en est remis et a repris les commandes de l’équipe. Spenser est a pris la suite de Ray en tant que second, alors que Ray contemple l’idée de joindre une autre équipe après avoir appris que Jason ne lui fait plus confiance. Leur dernière mission les entraine dans le Golfe de Guinée sur une plateforme pétrolière dont un groupe terroriste a pris le contrôle.

"On est de retour" 🙋#SealTeam revient pour une nouvelle saison inédite, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/BUjPVGnLvr — M6 (@M6) July 31, 2021

Casting de SEAL Team Saison 2

Se composant de 22 épisodes, la distribution de la saison 2 de SEAL Team réunit toujours David Boreanaz (Jason Hayes), Max Thieriot (Clay Spenser), Jessica Paré (Amanda “Mandy” Ellis), Neil Brown Jr. (Raymond “Ray” Perry), A. J. Buckley (Sonny Quinn), Toni Trucks (Lisa Davis), Judd Lormand (Eric Blackburn)

Une saison 2… 3, 4 et 5 pour SEAL Team

Disons-le, M6 a quelques saisons de retard avec SEAL Team, et il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir pour l’avenir de la série à ce stade. En effet, la saison 2 de SEAL Team a été diffusée sur la chaine américaine CBS au cours de la saison 2018-2019. Depuis, elle s’est poursuivie avec une saison 3 et une saison 4. Son avenir a été un temps incertain, mais elle a fini par décrocher il y a deux mois de cela une saison 5 qui sera mise en ligne sur la plateforme Paramount+ (service de streaming de CBS). Il y a donc encore plein d’épisodes à diffuser pour M6.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.