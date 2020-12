SEAL Team Saison 4 : Bravo Team entre en territoire ennemi, dès ce soir sur CBSL

L’équipe de Navy SEALs dirigée par Jason Hayes part de nouveau en mission sur le network américain CBS, avec la saison 4 de SEAL Team qui commence ce mercredi 2 décembre.

La série créée par Benjamin Cavell continue ainsi de nous retracer le quotidien en mission et hors mission de la Bravo Team. Cette équipe de Navy SEALs planifie et exécute les missions les plus dangereuses il est difficile pour ces supers soldats de concilier vie professionnelle qui leur demande un investissement à temps plein et vie de famille.

La saison 4 de SEAL Team commence ainsi avec la Bravo Team qui entre en territoire ennemi, plus spécifiquement sur le Spīn Ghar, chaîne de montagnes située à la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, pour capture Al-Hazred, leader d’un groupe terroriste et fils du leader terroriste que Jason avait stoppé au début de sa carrière. Suite à une attaque, Jason et Cerberus, le chien de l’équipe, se retrouvent séparés des autres.

La saison 4 de SEAL Team met donc à l’affiche David Boreanaz (Jason Hayes), Max Thieriot (Clay Spenser), Neil Brown Jr. (Ray Perry), AJ Buckley (Sonny Quinn), Toni Trucks (Lisa Davis) et Jessica Paré (Mandy Ellis), avec Justin Melnick (Brock Reynolds), Tyler Grey (Trent Sawyer), Scott Foxx (Full Metal) et Judd Lormand (Lt. Cdr. Eric Blackburn) en récurrents.

