Search Party Saison 3 : Dory, Portia, Elliott et Drew sont de retour pour leur procès sur HBO Max

Pendant deux saisons, Search Party a trouvé un certain succès sur la chaine câblée TBS ce qui mena à être reconduite pour une saison 3. Plus de deux ans plus tard, les épisodes inédits arrivent enfin, mais c’est HBO Max qui les propose finalement.

Le délai entre les saisons 2 et 3 n’est pas un signe que Search Party a atteint sa conclusion, puisque HBO Max a déjà annoncé la commande d’une saison 4 qui ne devrait pas mettre autant de temps à arriver.

En attendant, rappelons que Search Party est une comédie noire teintée de mystères développée par Sarah-Violet Bliss et Charles Rogers avec l’aide de Michael Showalter. L’histoire débute en saison 1 en se centrant sur quatre jeunes adultes un peu confus qui sont affectés par la disparition d’une connaissance. Ils décident alors de partir à sa recherche. En saison 2, Dory (Alia Shawkat), Portia (Meredith Hagner), Elliott (John Early) et Drew (John Reynolds) partagent un terrible secret. Leur niveau de paranoïa augmente, leurs relations s’étiolent et il devient de plus en plus difficile de croire que personne ne découvrira le secret du groupe.

Dans cette saison 3 de Search Party, le gang se retrouve pris au cœur du procès du siècle, devenant pendant un instant les plus célèbres hipsters de la planète. Dory et Drew sont ainsi accusés du meurtre semi-accidentel d’un détective privé, tandis qu’Elliott et Portia doivent décider s’ils doivent ou non témoigner, ce qui les rend toujours plus instables.

Au casting, nous retrouvons donc Alia Shawkat, John Reynolds, John Early et Meredith Hagner qui sont rejoints par Louie Anderson (Baskets), Shalita Grant (NCIS: New Orleans) et Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine).

