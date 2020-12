Search Party Saison 4 : Mais où est Dory ? La réponse en janvier sur HBO Max et dès à présent dans un teaser

Pour des raisons liées à son déménagement sur HBO Max, la saison 3 de Search Party s’était fait attendre. Ce n’est pas le cas avec la saison 4 qui arrivera sur le service de streaming dès le début de l’année prochaine, soit à partir du 14 janvier 2021.

Le modèle de diffusion de HBO Max diffère de ses concurrents avec une mise en ligne des épisodes en plusieurs semaines. Quand il s’agit d’un drama, il y en a deux à la fois. Pour une comédie comme Search Party, la plateforme de streaming opte pour trois à la fois. Trois le 14 janvier, trois le 21 et les quatre derniers le 28.

En ce qui concerne l’intrigue, cela reprend à la suite directe des évènements de la saison 3. À la fin de son procès, Dory (Alia Shawkat) a été exonérée. Elle se fait néanmoins immédiatement kidnapper par son admirateur psychotique Chip (Cole Escola) qui est déterminé à la convaincre qu’ils sont les meilleurs amis au monde. Pendant ce temps, Portia (Meredith Hagner) participe à un film au sujet du procès, mais ne tient pas son propre rôle. Elliott (John Early) a changé de bord et s’est réinventé en animateur de talk-show conservateur. Enfin, Drew (John Reynolds) tente de laisser son passé derrière lui et prend un travail dans un parc d’attractions. Bien que distraits par leurs activités personnelles, ils vont progressivement prendre conscience que Dory n’est pas réellement partie en Europe et ils se lancent à sa recherche.

Au niveau du casting, cette saison 4 de Search Party rassemble donc de nouveau Alia Shawkat, John Reynolds, John Early et Meredith Hagner qui sont rejoints par Cole Escola, Susan Sarandon, Busy Philipps, Ann Dowd, Griffin Dunne et Lillias White.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.