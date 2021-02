Une saison 5 pour Search Party, Dory et ses amis restent sur HBO Max

Moins d’un mois après la conclusion de la saison 4 de Search Party, HBO Max annonce le renouvellement de la série pour une saison 5, ainsi qu’un contrat de deux ans avec les créateurs Charles Rogers et Sarah-Violet Bliss pour le développement de nouveaux projets.

Comédie single-camera, Search Party suit au départ un groupe d’amis — Dory (Alia Shawkat), Portia (Meredith Hagner), Elliott (John Early) et Drew (John Reynolds) — un peu confus qui est affecté par la disparition d’une connaissance et se lance dans une investigation. Cela va les mener à un meurtre semi-accidentel, à devoir tout camoufler et à un procès sensationnel. En saison 4, Dory est détenu prisonnière par son stalker (Cole Escola), forçant Drew, Elliott et Portia ta redevenir un groupe de recherches, cette fois-ci pour Dory.

Lancée en 2016 sur la chaine TBS, c’est lors de son renouvellement pour une saison 3 que Search Party a, au passage, déménagé pour s’installer sur HBO Max où la série a trouvé une seconde vie, si on peut dire. Une qui conduit en tout cas aujourd’hui à son renouvellement, bien que la saison 4 avait été pensé comme la potentielle dernière de la série. Les créateurs annoncent par ailleurs une saison 5 plus effrayante, avec la poursuite de Dory pour donner du sens au monde touchant plus ou moins à son but.

Search Party met à l’affiche Alia Shawkat, John Reynolds, John Early, Meredith Hagner et Brandon Micheal Hall et est disponible en France sur Canal+.

