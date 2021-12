Search Party Saison 5 : Dory devient gourou dans les derniers épisodes, en janvier sur HBO Max

Il y a un peu moins d’un mois, HBO Max annonçait que la cinquième saison de Search Party serait la dernière. La comédie noire de Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers et Michael Showalter arrive ainsi à sa conclusion sur HBO le 7 janvier 2022, avec les dix épisodes mis en ligne ce jour-là. En France, la série est diffusée sur OCS.

De quoi parle Search Party ?

Comédie single-camera, Search Party suit au départ un groupe d’amis — Dory (Alia Shawkat), Portia (Meredith Hagner), Elliott (John Early) et Drew (John Reynolds) — un peu confus qui est affecté par la disparition d’une connaissance et se lance dans une investigation. Cela va les mener à un meurtre semi-accidentel, à devoir tout camoufler et à un procès sensationnel. En saison 4, Dory était détenue prisonnière par son stalker (Cole Escola), forçant Drew, Elliott et Portia à redevenir un groupe de recherches, cette fois-ci pour Dory.

Au programme de la saison 5…

Après avoir vécu une expérience de mort imminente, Dory s’engage dans un partenariat commercial très public avec le charismatique milliardaire Tech Tunnel Quinn (Jeff Goldblum). Décidée à apporter l’éveil spirituel, Dory embarque ses vieux amis Portia, Elliott et Drew dans l’aventure, alors qu’ils s’embarquent dans un voyage altruiste, mais terrifiant.

Cette cinquième et dernière saison de Search Party accueille par ailleurs Kathy Griffin, John Waters, Aparna Nancherla, Angela Trimbur, Grace Kuhlenschmidt, Greta Titelman, Joe Castle Baker, Larry Owens et Michelle Badillo. Jeffery Self et Clare McNulty sont de retour parmi les invités récurrents.