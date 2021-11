Pas de saison 5 pour Search Party, la conclusion de la série arrive en janvier sur HBO Max

Annoncée en début d’année, la saison 5 de Search Party arrivera le 7 janvier 2022 sur HBO Max et, comme nous l’apprenons à présent, elle nous livrera la conclusion de la série. Il n’y aura en effet pas de saison 6.

La comédie noire scénarisée par Sarah-Violet Bliss et Charles Rogers touche donc presque à sa fin, mais il reste tout de même 10 épisodes pour mener l’histoire à une conclusion logique.

Lancée en 2016 sur la chaine TBS, c’est avec sa saison 3 que Search Party a déménagé sur HBO Max où la série a trouvé une seconde vie, si on peut dire. Une qui ne fut pas de courte durée, puisqu’elle aura au final passé plus de temps sur le service de streaming que sur la chaine câblée. Mais tout doit se terminer. La conclusion arrivera donc avec le 50e épisode l’année prochaine. En France, la série a été diffusée par Warner TV et Canal+.

De quoi parle Search Party ?

Comédie single-camera, Search Party suit au départ un groupe d’amis — Dory (Alia Shawkat), Portia (Meredith Hagner), Elliott (John Early) et Drew (John Reynolds) — un peu confus qui est affecté par la disparition d’une connaissance et se lance dans une investigation. Cela va les mener à un meurtre semi-accidentel, à devoir tout camoufler et à un procès sensationnel. En saison 4, Dory était détenue prisonnière par son stalker (Cole Escola), forçant Drew, Elliott et Portia ta redevenir un groupe de recherches, cette fois-ci pour Dory. Pour ce qui est de la saison 5, les détails de l’histoire n’ont pas encore été révélés.

Au casting de Search Party, Alia Shawkat, John Reynolds, John Early et Meredith Hagner seront rejoints en saison 5 par des guest stars prestigieuses : Kathy Griffin, John Waters et Jeff Goldblum.