See Saison 2 : Baba Voss continue son combat pour protéger sa famille, dès aujourd’hui sur Apple TV+

Après la saison 2 de Truth Be Told qui a fait ses débuts la semaine passée, c’est au tour de See de faire son retour sur la plateforme Apple TV+ avec de nouveaux épisodes à partir de ce vendredi 27 août.

De quoi nous parle la saison 2 de See ?

Nous venant de Steven Knight (Peaky Blinders), See nous entrainer dans un futur dystopique où un virus a décimé l’humanité et rendu les derniers survivants aveugles. Les humains ont dû s’adapter et trouver de nouvelles façons de vivre.

Guerrier de talent et leader d’une tribu, Baba Voss (Jason Momoa) se bat pour réunir et protéger sa famille, tandis que plane la menace d’une guerre entre le Royaume de Paya et une tribu adverse. Malgré tous ses efforts, sa femme et ses enfants, qui ont la capacité de voir, sont envoyés en première ligne du conflit, où ils sont repérés par son frère Edo Voss (Dave Bautista). Général puissant et rusé de la tribu adverse, il nourrit une profonde haine pour son frère qui met d’autant plus en danger sa famille.

Le casting de See Saison 2

La saison 2 de See met donc à l’affiche Jason Momoa, Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks et Christian Carmago qui sont ainsi rejoints dans ces nouveaux épisodes par Dave Bautista, Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett et Tamara Tunie.

Une saison 3 pour See ?

Cela fait maintenant plus de deux mois qu’Apple TV+ a annoncé le renouvellement de See pour une saison 3, dont le tournage a eu lieu à Toronto et est par ailleurs déjà terminé.

