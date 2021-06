Apple TV+ annonce une saison 3 pour See, et dévoile une date de lancement et un trailer pour la saison 2

À l’image de Trying ou encore de Ted Lasso, For All Mankind, Servant ou encore Dickinson, Apple TV+ annonce le renouvellement de la série See pour une saison 3 avant même le lancement de la saison 2 qui est maintenant annoncé pour le vendredi 27 août et qui a le droit dès à présent à un trailer.

Mieux que cela encore, le tournage pour cette saison 3 est en cours à Toronto, au Canada, Apple ayant opté pour un tournage des saisons 2 et 3 à la suite. Le renouvellement a donc eu lieu il y a quelques temps, mais cela n’avait pas été officiellement annoncé.

Nous venant de Steven Knight (Peaky Blinders), See prend place dans un futur dystopique où un virus a décimé l’humanité et rendu les derniers survivants aveugles. Les humains ont dû s’adapter et trouver de nouvelles façons de vivre.

L’histoire suit donc Baba Voss (Jason Momoa), un guerrier de talent et leader d’une tribu qui, en saison 2, doit se battre pour réunir sa famille et échapper à la guerre et aux conflits politiques. Mais plus il tente de s’en éloigner, et plus il se trouve impliqué avec l’émergence d’un nouvel ennemi, son frère Edo Voss (Dave Bautista).

La distribution de See réunit donc Jason Momoa, Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks et Christian Carmago qui sont ainsi rejoints dans ces nouveaux épisodes par Dave Bautista, Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett et Tamara Tunie.

