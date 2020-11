Animal Kingdom, Evil, La Gifle, The West Wing, L’autre côté… Une sélections de séries à (re)découvrir en streaming en France

Le marché du streaming en France ne se limite plus qu’à deux ou trois offres concurrentes. Les plateformes se multiplient (Netflix,Prime Video, Salto, MyCanal, StarzPlay…) et si nous nous efforçons de promouvoir l’arrivée de séries exclusives, ces services ne cessent d’étoffer leurs catalogues avec des acquisitions étrangères des séries qui ont déjà été diffusées sur les chaines traditionnelles.

Afin de vous aider à vous y retrouver, nous vous proposons donc une sélection de séries/saisons disponibles depuis peu en streaming. Cette sélection n’est certainement exhaustive et elle n’est pas non plus qualitative. Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde.

Netflix

Swedish Dicks, 2 saisons – Un ancien cascadeur et un DJ en perte de vitesse devenus détectives privés s’attaquent à des affaires surréalistes, et à des concurrents féroces. Avec Peter Stormare, Johan Glans et Vivian Bang.

To The Lake, 1 saison – Alors qu’une effroyable épidémie menace la civilisation, des individus risquent leurs vies, leurs amours et leur humanité dans une âpre lutte pour leur survie. Série russe.

L’autre côté, 1 saison – Le combat d’une famille pour la survie dans un Madrid dystopique met en lumière les disparités existantes entre deux mondes séparés par un mur… et bien plus encore. Série espagnole.

Bad Banks, 2 saisons – Dans cette série abordant le sexisme dans le secteur financier, Jana, jeune banquière, découvre que son employeur de rêve n’est peut-être pas plus intègre que l’ancien.

Amazon Prime Vidéo

Animal Kingdom, saison 4 – La terrible famille Cody revient. Elle représente autant une menace pour elle-même que pour ses victimes. Smurf, de retour au sommet, rappelle à ses garçons qui est le chef, peu importe qui est blessé dans le processus. Et comme toujours, des étrangers menacent la paix fragile des Cody, dont une nouvelle équipe criminelle ayant un lien étonnant avec les Cody.

NOS4A2, saison 2 – Huit ans se sont écoulés et Vic est plus déterminée que jamais à éliminer Manx. Charlie a dû faire face à sa propre mortalité et est bien décidé à se venger. Cette fois, il choisit de s’en prendre à la personne qui compte le plus pour Vic : son fils, Wayne. Avec Ashleigh Cummings, Zachary Quinto, Olafur Darri Olaffson.

Indian Summers, 2 saisons – Deux familles, l’une britannique, l’autre indienne, sont rassemblées puis séparées par l’incompatibilité de leurs valeurs, une culture d’inégalité et un amour impossible. Série anglaise avec Henry Lloyd-Hughes, Nikesh Patel, Julie Walters.

The Americans, 6 saisons – Années 80. Philip et Elizabeth Jennings, deux agents du KGB, sont infiltrés aux Etats-Unis pour accomplir des missions à hauts risques en pleine période de Guerre Froide. Avec Keri Russell, Matthew Rhys, Noah Emmerich et Holly Taylor.

Salto

Becoming a God in Central Florida, 1 saison – Dans une petite ville près d’Orlando en 1992, Krystal Stubbs, une employée d’un parc aquatique, monte dans les rangs de la Founders American Merchandise (FAM), une sorte de secte ayant mis en place une arnaque de plusieurs milliards de dollars, qui a conduite Krystal à la ruine. Déterminée à avoir une vie plus confortable, Krystal s’infiltre au plus profond de la FAM et développe une relation complexe avec Cody, le membre le plus plus fanatique de l’entreprise. Avec Kirsten Dunst, Mel Rodriguez, Théodore Pellerin.

Temple, 1 saison – Daniel Milton est un talentueux chirurgien dont l’existence devient chaotique suite à une tragédie personnelle. Il décide alors de faire équipe avec Leo pour ouvrir une clinique illégale dans une partie abandonnée du métro londonien, au niveau de la station Temple. Avec Mark Strong, Carice van Houten, Daniel Mays et Tobi King Bakare.

Evil, 1 saison – Kristen Bouchard est une psychologue sceptique qui se joint à un prêtre en formation et un charpentier pour enquêter sur les supposés miracles, possessions démoniaques et phénomènes non élucidés pour le compte de l’Église. Avec Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson.

Quiz, mini-série – L’histoire vraie de Charles et Diana Ingram qui ont été accusés d’avoir triché au jeu Qui veut gagner des millions ? en 2001. Avec Michael Sheen, Matthew Macfadyen et Sian Clifford.

Malcolm, 7 saisons – Petit génie malgré lui, Malcolm vit dans une famille hors du commun. Le jeune surdoué n’hésite pas à se servir de son intelligence pour faire les 400 coups avec ses frères : Francis, l’aîné, envoyé dans une école militaire après une bêtise de trop, Reese, une brute pas très maligne, et Dewey, le petit dernier, souffre douleur général. Les parents tentent tant bien que mal de canaliser l’énergie de ces petits démons. Si Loïs est despotique et veut tout contrôler, Hal, en revanche, est irresponsable et ne pense qu’à s’amuser. Avec Bryan Cranston, Justin Berfield, Erik Per Sullivan, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson et Frankie Muniz (Malcolm).

Arte.tv

The Virtues, mini-série – L’histoire de Joseph, un homme brisé et alcoolique dont la sobriété est remise en cause lorsqu’il doit affronter le départ de son ancienne partenaire et son jeune fils qui quittent l’Angleterre pour s’installer en Australie pour se construire une nouvelle vie. Avec Stephen Graham et Niamh Algar.

La Gifle (version australienne) – Famille et amis profitent de la fête qu’Hector a organisé pour ses 40 ans, quand brusquement, excédé par le comportement du petit Hugo, Harry, son cousin, gifle l’enfant… Avec Jonathan LaPaglia, Sophie Okonedo, Melissa George, Alex Dimitriades, Sophie Lowe.

Hatufim, 2 saisons – Le retour au pays de deux soldats israéliens, Uri et Nimrod, prisonniers de guerre au Liban pendant dix-sept ans. La série qui a inspiré Homeland avec Yaël Abecassis, Yoram Toledano, Assi Cohen, Ishai Golan.

Ill Behaviour, 1 saison – Lorsqu’ils apprennent que leur ami Charlie a décidé de se tourner vers la médecine douce pour soigner son cancer, Joel et Tess le kidnappent afin de lui administrer une chimiothérapie de force. Avec Chris Geere, Tom Riley, Jessica Regan, Lizzy Caplan.

StarzPlay

Godfather of Harlem, 1 saison – Dans les années 60, Bumpy Johnson sort de prison où il a été incarcéré pendant 10 ans. Il retrouve alors son ancien quartier en perdition. Désormais, les rues sont contrôlées par la mafia italienne et Bumpy doit donc affronter la famille Genovese pour reprendre le contrôle. Avec Forest Whitaker, Nigel Thatch, Vincent D’Onofrio.

Mr. Mercedes, 3 saisons – D’après la série de romans à succès de Stephen King. Deux ans après avoir pris sa retraite, l’ancien inspecteur de la brigade criminelle Bill Hodges est toujours hanté par sa dernière affaire, un massacre avec seize victimes. Avec Brendan Gleeson, Harry Treadaway, Jharrel Jerome.

High Fidelity, 1 saison – Rob est la propriétaire d’un magasin de disques installé dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn, alors qu’elle revisite ses relations passées à travers la musique et la pop culture, essayant de tourner la page après une rupture difficile. Avec Zoë Kravitz, Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Jake Lacy.

Les Misérables, mini-série – 1815. La France, ravagée par la guerre, a été vaincue lors de la bataille de Waterloo. Le bagnard Jean Valjean arrive au terme de la peine de 19 ans de travaux forcés dont il avait écopé pour un délit mineur. Il est relâché par Javert, gardien de prison rongé d’ambition. Avec Dominic West, David Oyelowo, Lily Collins.

MyCanal

The West Wing, 7 saisons – Le quotidien des collaborateurs du président des Etats-Unis, Josiah Bartlet, logés dans l’aile ouest de la Maison Blanche, entre crises politiques et intrigues de couloirs. Avec Martin Sheen, Rob Lowe, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford, Janel Moloney, John Spencer.

Trial and Error, 2 saisons – En Caroline du Sud, un professeur de poésie fantasque est arrêté pour le meurtre de son épouse. Alors que tout l’accuse, son avocat, un jeune diplômé fraîchement débarqué de New York, doit composer avec une équipe de bras cassés pour préparer sa défense. Une équipe de reportages suit toute l’affaire… Comédie avec Nicholas D’Agosto, John Lithgow, Jayma Mays.

Better Things, 4 saisons – Alors qu’elle élève seule ses trois enfants, Sam Fox tente de maintenir sa carrière d’actrice à flot. Mais elle doit surmonter toutes sortes d’obstacles. Avec Pamela Adlon, Mikey Madison, Hannah Alligood.

UnReal, 4 saisons – Dans les coulisses de l’émission de téléréalité «Everlasting», la productrice Rachel Goldberg tire les ficelles pour faire grimper l’audimat. Avec Shiri Appleby, Constance Zimmer, Craig Bierko.

