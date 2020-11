Selena : La série : La vie de la chanteuse Selena Quintanilla revisitée en série, en décembre sur Netflix

Voilà maintenant 25 ans que la jeune Selena Quintanilla a été assassinée. Netflix nous propose à présent de revenir sur la vie de la célèbre chanteuse dans une mini-série simplement intitulée Selena : La série qui sera mise en ligne le 4 décembre prochain.

Scénarisée par Moisés Zamora, Selena : La série est donc un biopic qui prend la forme d’une mini-série en 6 épisodes qui va revenir sur le parcours de Selena Quintanilla (Christian Serratos), de ses débuts prometteurs à sa fin tragique.

Ainsi, tandis que Selena réalise ses rêves, la chanteuse américaine d’origine mexicaine et sa famille doivent faire des choix difficiles sur les plans affectifs et musicaux. Un chemin semé d’obstacles pour cette jeune femme destinée à devenir une inspiration pour toute sa communauté et l’une des plus grandes stars de la musique latine.

Au casting de Selena: La série, nous trouvons Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemi Gonzalez, Seidy Lopez, Madison Taylor Baez, Julio Macias), Jesse Posey, Hunter Reese Peña et Carlos Alfredo, Jr.

