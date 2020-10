Pas de saison 2 pour Away, la conquête de Mars s’arrête là pour Hilary Swank et Netflix

Plus d’un mois après la mise en ligne de la première saison d’Away, Netflix annonce que l’aventure spatiale avec Hilary Swank prend fin : il n’y aura pas de saison 2, la série est annulée.

Away est donc la preuve que se trouver dans le Top 10 des programmes les plus regardés de Netflix n’est donc pas suffisant pour obtenir une autre saison. En apparence, Away semblait donc avoir tout ce qu’il faut pour décrocher une suite, mais il semble que les chiffres que la plateforme possède ne convient pas par rapport au coût de la production. Du moins, on peut imaginer.

Créée par le producteur exécutif Jason Katims (Friday Night Lights, Parenthood), Away se concentre sur l’astronaute américaine Emma Green (Hilary Swank) qui s’apprête à prendre le commandement de la première expédition sur Mars, elle doit en même temps assumer l’absence qu’elle impose à son mari (Josh Charles) et à sa fille adolescente (Talitha Bateman) à un moment où ils ont le plus besoin d’elle. Au fil du vol spatial, les relations entre les différents membres de l’équipage se complexifient, notamment à cause du manque qu’ils ressentent vis-à-vis des êtres chers restés sur terre.

La distribution d’Away réunissait Hilary Swank, Josh Charles, Talitha Bateman mais aussi Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Monique Curnen et Vivian Wu.

Away rejoint ainsi les récemment annulées Glow, The Society, Teenage Bounty Hunters, Dark Crystal, Altered Carbon ou encore I Am Not Okay With This.

