Claws Saison 4 : Desna brise toutes les règles dans la dernière saison, dès ce dimanche sur TNT

Plus de deux ans après la conclusion de la saison 3, Claws est finalement de retour sur TNT avec sa saison 4. Celle-ci est également la toute dernière de la série et sa diffusion débute donc dès ce dimanche soir sur la chaine câblée américaine (bientôt en France sur Warner TV).

De quoi parle Claws ?

Comédie noire créée par Eliot Laurence, Claws se centre sur Desna Simms (Niecy Nash) qui, avec son équipe de manucures du salon Nail Artisans of Manatee County, monte en puissance dans le monde du crime pour réclamer sa part d’argent et de respect. C’est l’histoire de femmes qui travaillent dur et qui essaient de s’en sortir dans cette économie, avec pour toile de fond le paysage surréaliste, lumineux et sordide de la Floride et les excès luxuriants, absurdes et extrêmes du monde du crime.

En saison 4…

Dans la dernière saison de 10 épisodes, Desna a un plan pour continuer sa progression et cela implique de défier Uncle Daddy (Dean Norris) sans qu’il le réalise. Néanmoins, cela se complique quand le conflit entre entre Desna et Quiet Ann (Judy Reyes) s’envenime.

Le casting de la saison 4 de Claws

Pour sa dernière saison, Niecy Nash est de nouveau entourée dans Claws par Carrie Preston, Judy Reyes, Karrueche Tran, Jenn Lyon, Kevin Rankin, Jason Antoon, Harold Perrineau et