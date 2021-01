Game of Thrones : HBO développe une nouvelle série dérivée basée sur les “Tales of Dunk and Egg”

Voilà maintenant presque deux ans que Game of Thrones s’est terminée sur HBO et la chaine payante est déterminée à continuer d’étendre cet univers. C’est ainsi que la série et prequelle House of the Dragon devrait bientôt être tournée, pour une diffusion en 2022.

Cela ne va pas s’arrêter là que la chaine développe maintenant une adaptation des “Tales of Dunk & Egg“, autre préquelle de Game of Thrones basée sur les courts romans écrit par G.R.R. Martin.

Plus précisément, ce qui est appelé “Tales of Dunk & Egg” se compose à l’heure actuelle de trois romans courts qui ont été publié chez nous sous le titre de Chroniques du chevalier errant (d’autres histoires seraient en préparation). On y suit alors les aventures de ser Duncan le Grand, surnommé Dunk et de Aegon Targaryen, surnommé l’Oeuf, son écuyer, qui prennent naturellement place avant plus ou moins 90 ans avant les évènements de Game of Thrones.

Pour le moment, le projet en est à ses débuts, aucun scénariste n’y est attaché, et HBO n’a pas commenté sur ce développement.

