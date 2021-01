Prodigal Son Saison 2 : Malcolm Bright résout de nouvelles affaires, à partir de ce soir sur FOX

Malcolm Bright continue de résoudre des crimes pour la police de New York, et gérer ses problèmes familiaux en tant que fils d’un tueur en série dans la saison 2 de Prodigal Son, à partir de ce mardi 12 janvier 2021 sur FOX.

Si vous n’êtes pas familiers avec la création de Chris Fedak et Sam Sklaver, Prodigal Son se centre sur Malcolm Bright (Tom Payne) qui est le meilleur psychologue criminel du milieu, car le meurtre est le business de sa famille. Son père (Michael Sheen) est en effet un célèbre tueur en série appelé « Le Chirurgien ». Maintenant, Malcolm utilise son génie pour aider la police de New York à mener ses enquêtes, tout en gérant sa mère manipulatrice, sa sœur journaliste et son père qui veut toujours développer un lien avec lui.

Suite aux actions de sa sœur Ainsley (Halston Sage) à la fin de la première saison, la vie personnelle de Malcolm est maintenant plus que chaotique. Il doit à la fois “prendre soin” d’elle et également protéger sa mère Jessica (Bellamy Young) de ce secret qui pourrait bien briser de nouveau leur famille. Pour ne rien arranger, son père Martin veut continuer à développer une relation avec lui, et ce lien mènent à des révélations et retournements de situations. Résoudre des meurtres pour la police est alors peut-être la chose la plus normale dans l’existence de Malcolm.

La distribution de Prodigal Son rassemble toujours Tom Payne et Michael Sheen, mais aussi Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora Perrineau, Frank Harts et Keiko Agena.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.