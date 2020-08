Raised By Wolves : L’ambitieuse série de SF de HBO Max se dévoile avec un trailer, et prochainement en France sur Warner TV

Chaque service de streaming se doit de posséder son ambitieuse série de science-fiction. Alors que Peacock a marqué son lancement avec Brave New World et que Apple TV+ se prépare pour l’adaptation de Fondation, HBO Max s’est associée à Ridley Scott pour la série Raised By Wolves que les abonnés pourront découvrir à partir du 3 septembre — et également en 2020 en France sur Warner TV bien que sans de date diffusion précise.

Création de Aaron Guzikowski, Raised By Wolves (qui n’a strictement rien à voir avec la comédie anglaise du même nom) relate l’histoire de deux androïdes chargés d’élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge et d’y construire une colonie. En plein essor, la communauté se retrouve soudainement au centre de conflits religieux et risque d’être anéantie. Alors que les êtres humains se déchirent, les androïdes découvrent qu’il est difficile et dangereux de vouloir contrôler les croyances des mortels…

Ridley Scott (Alien, Gladiator, Seul sur Mars) a réalisé les deux premiers épisodes de Raised by Wolves, marquant ainsi ses débuts de réalisateur pour une série. La série est produite par Scott Free Productions avec comme producteurs executifs Ridley Scott, l’écrivain Aaron Guzikowski, David Zucker (The Man in the High Castle), Jordan Sheehan (The Terror), Adam Kolbrenner (Prisoners) et Mark Huffam (Seul Sur Mars).

Le casting de Raised By Wolves inclut Amanda Collin (A Conspiracy of Faith), Abubakar Salim (Fortitude), Winta McGrath (Aloft, Red Dog: True Blue), Niamh Algar (The Virtues), Jordan Loughran (The Infiltrator, Emerald City), Matias Varela (Narcos), Felix Jamieson (Game of Thrones), Ethan Hazzard (The Long Song), Aasiya Shah (Call the Midwife) Ivy Wong (StarWars: Rogue One) et Travis Fimmel (Vikings).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.