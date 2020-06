Rick and Morty Saison 4 : La Partie 1 est dès à présent disponible sur Netflix

Alors qu’Adult Swim nous a déjà proposé l’intégralité de cette saison 4 de Rick and Morty, les abonnés à Netflix peuvent finalement retrouver le duo phare pour une première partie composée de 5 épisodes, dès ce mardi 16 juin.

Pour, cette saison 4 de Rick and Morty se compose de 10 épisodes, et fut diffusée en deux fois. Netflix a ainsi mis en ligne les 5 premiers épisodes, la suite devrait donc arriver plus tard sur la plateforme. Qui plus est, rappelons que lorsque la chaine Adult Swim avait annoncé le renouvellement de Rick and Morty, elle ne l’avait pas fait juste pour une saison de 10 épisodes, mais pour 70 épisodes, assurant que la série animée de Dan Harmon et Justin Roiland atteigne les 100 épisodes. Le temps qu’il faudra pour atteindre les 100 épisodes est par contre inconnu.

Quoi qu’il arrive, Rick et Morty, ainsi que Summer, Beth et Jerry sont donc maintenant sur Netflix avec le début de la saison 4 nous délivrant de nouvelles aventures interdimensionnelles défiant le temps et l’espace, inspirées entre autres par Akira, les films de braquages, Terminator et plus encore.

Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer et Sarah Chalke sont de retour, prêtant leurs voix à la famille Smith. On pourra également entendre Paul Giamatti, Kathleen Turner, Sam Neill et Taika Waititi.

