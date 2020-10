The Walking Dead Saison 10 : Le combat contre les Chuchoteurs touche à sa fin lundi sur OCS

Les zombies envahissent de nouveau AMC pour le mois de l’horreur, mais les fans de la série-mère The Walking Dead n’auront pas grand-chose à se mettre sous la dent. En effet, cette dernière fait donc son retour à l’antenne dimanche 4 octobre sur la chaine américaine (et déjà disponible sur sa plateforme AMC+) et ce lundi 5 octobre sur OCS pour… un épisode.



Pour rappel, la diffusion de la saison 10 de The Walking Dead a stoppé en avril dernier un épisode avant son final. Initialement prévue pour être diffusée le 12 avril 2020, la post-production de l’épisode 16 n’a pu être complétée en raison de la pandémie de Covid-19 et sa diffusion a été reportée à l’automne. Il s’agissait alors du dernier épisode de la saison. Ce n’est plus le cas maintenant, car entre-temps, l’avenir de The Walking Dead s’est précisé.

En effet, AMC a depuis annoncé que la saison 11 serait également la dernière de la série, mais aussi que celle-ci n’était pas pour tout de suite vu qu’il a été décidé de rallonger la saison 10 de six épisodes, qui serait proposée pour début 2021. Cela nous mène alors à une saison 10 de 22 épisodes — au lieu des 16 habituels. La onzième et ultime saison devrait quant à elle comprendre 24 épisodes.

Dans tous les cas, on retrouve ce week-end sur AMC l’épisode qui devait à l’origine conclure cette saison 10 et qui est diffusé pour aider à lancer le nouveau spin-off, The Walking Dead: World Beyond. Après l’attaque des Chuchoteurs, Michonne, Daryl et les autres survivants sont déterminés à se venger. Pourront-ils compter sur l’aide de Negan ?

The Waling Dead réunit, entre autres, Norman Reedus, Melissa McBride, Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Ryan Hurst, Jeffrey Dean Morgan. Notons que l’épisode marque par ailleurs le retour de Lauren Cohan (Maggie).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.