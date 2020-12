De Call The Midwife à Doctor Who, le programme des épisodes festifs de cette fin d’année 2020

Ce n’est pas une pandémie qui allait empêcher les Britanniques de remplir leur grille de programmes avec des épisodes spéciaux de Noël. D’ailleurs, la sélection est assez chargée cette année.

En plus des habituées comme Call The Midwife, Mrs Brown’s Boys (qui fête aussi la nouvelle année) ou encore Upstart Crow, nous avons Channel 5 qui rejoint les festivités avec un épisode de All Creatures Great And Small (tout juste renouvelée pour une saison 2) et The Goes Wrong Show qui mettra en scène la nativité à sa façon. Les fantômes de Ghosts seront aussi de la partie et l’on pourra retrouver Motherland avant le lancement de la saison 2 dans quelques semaines.

Quant à Doctor Who, pas d’épisode pour le jour de Noël, mais nous aurons un spécial pour le jour de l’an pour bien commencer l’année.

Terminons en notant que, si la télévision américaine ne suit pas cette tradition d’épisodes spéciaux durant les fêtes, particulièrement cette année, la plateforme de streaming Shudder se fait remarquer avec un épisode le vendredi 18 décembre de l’anthologie horrifique Creepshow pour trembler un peu en attendant le père Noël. De son côté, TBS propose un épisode spécial d’American Dad le 21 décembre.

Lundi 21 décembre

Upstart Crow (BBC Two)

Mardi 22 décembre

All Creatures Great And Small (Channel 5)

The Goes Wrong Show: The Nativity (BBC One)

Mercredi 23 décembre

Ghosts (BBC One)

King Gary (BBC One)

Motherland (BBC Two)

Jeudi 24 décembre

Birds Of A Feather (ITV)

Vendredi 25 décembre

Call The Midwife (BBC One)

Mrs Brown’s Boys (BBC One)

Lundi 28 décembre

Two Doors Down (BBC Two)

Mercredi 30 décembre

Not Going Out (BBC One)

Vendredi 1er janvier

Doctor Who (BBC One)

Mrs Brown’s Boys (BBC One)

