Midnight Mass : La nouvelle série du créateur de The Haunting of Hill House arrive en septembre sur Netflix

À l’approche d’octobre, le mois de l’horreur, Netflix compte nous faire trembler à l’aide de Midnight Mass (ou Sermons de minuit en version française) qui sera mise en ligne le vendredi 24 septembre sur la plateforme de streaming.

Dernière création de Mike Flanagan a qui l’on doit déjà « The Haunting of Hill House » et le film Doctor Sleep, Midnight Mass nous raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée dont les divisions existantes sont amplifiées par le retour d’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) et l’arrivée d’un prêtre charismatique (Hamish Linklater).

Lorsque l’apparition du père Paul sur l’île Crockett coïncide avec des événements inexpliqués et apparemment miraculeux, une ferveur religieuse renouvelée s’empare de la communauté — mais ces miracles ont-ils un prix ?

Le casting de Midnight Mass rassemble Zach Gilford (Friday Night Lights), Kate Siegel (The Haunting of Hill House), Hamish Linklater (Legion), Annabeth Gish (The Haunting of Hill House), Michael Trucco (Battlestar Galactica), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy), Henry Thomas (The Haunting of Hill House), Rahul Abburi (Good Game), Crystal Balint (The Bletchley Circle: San Francisco), Matt Biedel (Narcos: Mexico), Rahul Kohli (The Haunting of Bly Manor), Alex Essoe (The Haunting of Bly Manor), Kristin Lehman (Altered Carbon), Robert Longstreet (The Haunting of Hill House), Igby Rigney et Annarah Shephard.

