Une saison 4 pour Servant, Apple TV+ dévoile également une bande-annonce pour la saison 3

Le mois de janvier sera marquée par la nouveauté The Afterparty sur Apple TV+, mais également le retour du thriller psychologique Servant avec une troisième saison qui sera diffusée à partir du vendredi 21 janvier 2022, avec le premier épisode, suivi d’un nouvel épisode chaque vendredi.

Qui plus est, les téléspectateurs de Servant n’ont pas à s’inquiéter pour l’avenir de la série, Apple TV+ venant d’annoncer le renouvellement de la série pour une saison 4. Et si M. Night Shyamalan, producteur sur la série, a évoqué l’année dernière la possibilité que la quatrième serait la dernière, rien n’est confirmé pour le moment à ce sujet-là.

Naturellement, aucune information spécifique n’a été communiqué au sujet de cette quatrième saison, il y a d’abord la troisième à découvrir et qui se dévoile un peu plus présentement avec une bande-annonce.

De quoi parle Servant ?

Création du scénariste britannique Tony Basgallop (What Remains, Berlin Station), Servant est un thriller produit par M. Night Shyamalan (Split) qui nous entraine au cœur d’une famille qui cherche à dépasser un traumatisme, et les choses ne font que devenir toujours plus étranges. Tout débute quand Dorothy et Sean Turner (Lauren Ambrose et Toby Kebbell) engagent une nourrice nommée Leanne (Nell Tiger Free) pour qu’elle s’occupe de leur nouveau-né. Sean trouve que la jeune femme est un peu étrange, mais les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent être et Sean semble être le seul à le réaliser…

En saison 3…

Trois mois se sont écoulés depuis que l’on a quitté la famille Turner. Tout semble être revenu à la normale : Dorothy et Sean s’occupent de leur petit Jericho, Julian a une nouvelle petite amie et Leanne est retournée vivre chez les Turner. Avec la menace de la secte qui plane et des visiteurs suspects qui la surveillent depuis le parc à côté de la maison, Leanne fait tout ce qu’elle peut pour se sentir en sécurité, ce qui finit par empirer la situation pour la famille Turner. Alors que Sean commence à faire confiance à Leanne et à ses pouvoirs, Dorothy se sent de plus en plus menacée et s’inquiète pour Jericho. Tandis que les Turner tentent de maintenir leur famille unie, ils doivent faire face aux conséquences du retour de Jericho.

Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint réendossent ainsi leurs rôles dans la troisième saison de « Servant » et sont rejoints par Sunita Mani (Mr. Robot, Glow).