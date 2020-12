Une saison 3 pour Servant, Apple TV+ renouvèle la série avant le lancement de la saison 2

C’est pour le moment une habitude pour AppleTV+, le renouvellement de ses séries avant la diffusion. Dans le cas présent, il faudra patienter quelques semaines encore avant de pouvoir découvrir la saison 2 de Servant sur la plateforme de streaming, mais la saison 3 est déjà garantie.

Plus précisément, nous pourrons avoir accès aux premiers épisodes de la saison 2 à partir du vendredi 15 janvier 2021. Pour ce qui est de la troisième, en dehors de l’annonce de la commande, AppleTV+ ne donne aucune information. Quoi qu’il en soit, Servant rejoint donc For All Mankind, Dickinson et Ted Lasso sur la liste des séries de la plateforme déjà reconduite pour une saison 3.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création du scénariste britannique Tony Basgallop (What Remains, Berlin Station), Servant est un thriller produit par M. Night Shyamalan (Split) qui nous entraine au cœur d’une famille qui cherche à dépasser un traumatisme, et les choses ne font que devenir toujours plus étranges. Tout débute quand Dorothy et Sean Turner (Lauren Ambrose et Toby Kebbell) engagent une nourrice nommée Leanne (Nell Tiger Free) pour qu’elle s’occupe de leur nouveau-né. Sean trouve que la jeune femme est un peu étrange, mais les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent être et Sean semble être le seul à le réaliser (lire le bilan de la saison 1).

En saison 2, Leanne qui avait quitté les Turner pour retourner d’où elle venait est donc de retour auprès du couple. Alors que sa véritable nature est dévoilée, un sombre futur émerge à l’horizon.

