Servant Saison 3 : Un premier teaser pour annonce le retour de la série en janvier sur Apple TV+

Alors que le mois de l’horreur arrive à sa fin, Apple TV+ nous dévoile les premières images de la troisième saison de son thriller psychologique Servant et nous annonce au passage une date de lancement. Ainsi, composée de dix épisodes, la saison 3 de Servant sera disponible le vendredi 21 janvier 2022, avec le premier épisode, suivi d’un nouvel épisode chaque vendredi.

De quoi parle Servant ?

Création du scénariste britannique Tony Basgallop (What Remains, Berlin Station), Servant est un thriller produit par M. Night Shyamalan (Split) qui nous entraine au cœur d’une famille qui cherche à dépasser un traumatisme, et les choses ne font que devenir toujours plus étranges. Tout débute quand Dorothy et Sean Turner (Lauren Ambrose et Toby Kebbell) engagent une nourrice nommée Leanne (Nell Tiger Free) pour qu’elle s’occupe de leur nouveau-né. Sean trouve que la jeune femme est un peu étrange, mais les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent être et Sean semble être le seul à le réaliser…

En saison 3

La saison 3 reprend trois mois après les évènements de fin de saison 2, et Leanne est plus que paranoïaque. Cette dernière a des cauchemars de sa tante et des horreurs qu’elle a laissées derrière elle, et elle est convaincue que l’on venir la chercher. Si la famille espère naturellement mener une vie normale avec leur bébé, les premières images nous révèlent que cela ne risque pas d’être encore le cas…

Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint retrouvont ainsi leurs rôles dans la troisième saison de « Servant » et sont rejoints par Sunita Mani (Mr. Robot, Glow).