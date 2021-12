Severance Saison 1 : Adam Scott sépare son travail de sa vie privée avec l’aide de Ben Stiller, en février sur Apple TV+

Séparer le travail et la maison devient une affaire médicale pleine de mystères dans Severance, une nouvelle série Apple TV+ au casting cinq étoiles qui arrivera sur la plateforme de streaming en début d’année. Le lancement se fera le 18 février 2022 avec les deux premiers épisodes, puis de nouveaux épisodes chaque semaine.

De quoi parle Severance ?

Réalisée et produite par Ben Stiller, Severance est un thriller créé par Dan Erickson dans lequel nous suivons Mark Scout (Adam Scott) qui travaille pour Lumon Industries, où il dirige une équipe dont les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée.

Cette expérience risquée de l’équilibre entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail… et la sienne.

Le casting de Severance

Severance réunit Ben Stiller et Patricia Arquette (Escape at Dannemora, Boyhood), aux côtés d’Adam Scott (Parks and Recreation), John Turturro (The Plot Against America, The Night Of), Britt Lower (High Maintenance, Casual), Zach Cherry (You, Succession), Dichen Lachman (Altered Carbon), Jen Tullock (Bless This Mess), Tramell Tillman (Hunters, Dietland), Michael Chernus (Manhattan, Patriot) et Christopher Walken.