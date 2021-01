Sex & The City : Un revival officiellement commandé pour HBO Max, sans Kim Cattrall

HBO Max semble vouloir se définir comme le service des reboots, remakes et revivals. Le service de streaming a un reboot de Gossip Girl en tournage, et un autre de Pretty Little Liars et True Blood en développement. Le voilà maintenant à nous annoncer officiellement le retour de Sex & The City.

Après six saisons et deux films, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis) feront donc leurs aventures pour de nouvelles mésaventures new-yorkaises… sans Samantha Jones. Rien d’étonnant à cela, Kim Cattrall (Kim Cattrall) ayant informé plus d’une fois qu’elle ne reprendrait pas le rôle. La suite se fait donc sans elle.

HBO Max confirme présentement que ces dix nouveaux épisodes formeront ainsi un tout intitulé And Just Like That…, avec Michael Patrick King également de retour en tant que producteur exécutif aux côtés du trio principal. Ce dernier a réalisé plusieurs épisodes, et a écrit et réalisé les deux longs-métrages.

Ce revival suivra donc Carrie, Miranda et Charlotte devant maintenant faire face aux complications de la vie et les épreuves de l’amitié lorsque l’on se trouve dans la cinquantaine. La production commencera au printemps prochain à New York.

L’originale Sex and The City, inspirée par un livre de Candace Bushnell, a donc duré six saisons pour un total de 94 épisodes sur HBO entre 1998 et 2004. A suivi deux longs-métrages en 2008 et 2010 et pendant longtemps des rumeurs pour un troisième qui n’a jamais eu lieu. Par contre, il y a eu une préquelle, The Carrie Diaries diffusée sur The CW à partir de 2013 pendant deux saisons, avec AnnaSophia Robb dans le rôle de Carrie.

