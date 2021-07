Sex Education Saison 3 : Netflix annonce la rentrée des classes pour septembre à l’aide d’un teaser

La rentrée au lycée de Moordale se produira dans moins de deux mois. Plus précisément, Netflix nous annonce que la reprise des cours pour Otis et ses amis aura lieu le 17 septembre sur la plateforme de streaming avec la saison 3 de Sex Education.

Création de Laurie Nunn, Sex Education nous raconte les aventures d’Otis Milburn, un lycéen peu sûr de lui qui vit avec Jean, sa mère, une sexologue explosive. Au cours de la saison 1, Otis et son amie Maeve Wiley ont créé une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée, espérant ainsi se faire un peu d’argent grâce au talent intuitif de l’adolescent pour prodiguer des conseils dans ce domaine sensible.

Après les mésaventures dans la saison 2 où Otis s’est un peu décoincé, une nouvelle année commence pour les élèves du lycée Moordale avec la troisième saison de Sex Education et il y a un peu de changements avec une nouvelle direction, un nouvel uniforme et une nouvelle ambiance. Pour Otis, cette nouvelle année n’est pas dénuée de relations sexuelles, tandis qu’Eric et Adam forment maintenant un couple officiel et que Jean attend un enfant.

Il revient par ailleurs à Hope (Jemima Kirke) de redorer le blason de l’école, en tant que nouvelle principale de Moordale et prenant ainsi la suite du proviseur Groff. Elle est déterminée à redonner à l’établissement ses lettres de Noblesse d’antan et elle va avoir du travail à effectuer.

On retrouve naturellement dans cette saison 3 de Sex Education Asa Butterfield (Otis Milburn), Gillian Anderson (Jean Milburn), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Emma Mackey (Maeve Wiley), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Alistair Petrie (Mr. Groff), Aimee Lou Wood (Aimee Gibbs), Tanya Reynolds (Lily Iglehart), Mikael Persbrandt (Jakob Nyman) et Patricia Allison (Ola Nyman).

Ils sont donc rejoints par Jemima Kirke (Girls) dans le rôle de la principale de l’école, mais aussi par Jason Isaacs qui incarne Peter, le frère de Mr Groff qui l’accueille l’ancien proviseur chez lui suite à sa séparation avec sa femme. Dua Salesh sera également présent dans ces nouveaux épisodes où elle campe Cal, une élève non-binaire qui entre en conflit avec la nouvelle principale de l’établissement.

