Une saison 4 pour Sex Education, Otis et ses amis seront de retour pour un nouveau trimestre sur Netflix

Les élèves de Sex Education continuent leur formation avec un nouveau trimestre, ou plutôt avec une nouvelle saison, dirons-nous. Netflix vient en effet d’annoncer le renouvellement de la série pour une saison 4.

Cette nouvelle arrive seulement une semaine après la mise en ligne de la troisième saison sur la plateforme, confirmant que la série est un véritable succès pour la plateforme.

Pour rappel, Sex Education est une création de Laurie Nunn qui nous raconte les aventures d’Otis Milburn, un lycéen bourré d’angoisses qui vit avec sa mère Jean, sexologue. Ce dernier ouvrait par ailleurs en saison 1 avec son amie Maeve Wiley une consultation de sexologie clandestine au sein de leur lycée, espérant ainsi se faire un peu d’argent grâce au talent intuitif de l’adolescent pour prodiguer des conseils dans ce domaine sensible.

En saison 3, les élèves de Moordale commencent une nouvelle année, sous la direction d’une nouvelle proviseure décidée à remettre l’école sur le chemin de l’excellence. Otis a des rapports sexuels occasionnels, Eric et Adam officialisent leur relation et Jean attend un enfant. De son côté, Aimee découvre le féminisme, Jackson tombe amoureux et un message vocal n’a pas dit son dernier mot. La saison 3 de Sex Education se terminait sur quelques cliffhangers, invitant on peut l’imaginer à une suite qui est maintenant officiellement commandée.

La distribution de Sex Education réunit Asa Butterfield (Otis Milburn), Gillian Anderson (Jean Milburn), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Emma Mackey (Maeve Wiley), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Alistair Petrie (Mr. Groff), Aimee Lou Wood (Aimee Gibbs), Tanya Reynolds (Lily Iglehart), Mikael Persbrandt (Jakob Nyman) et Patricia Allison (Ola Nyman).

Ils étaient rejoints en saison 3 par Jemima Kirke (Girls) dans le rôle de la principale de l’école ou encore Jason Isaacs incarnant Peter, le frère de Mr Groff qui l’accueille l’ancien proviseur chez lui suite à sa séparation avec sa femme.

